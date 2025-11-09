Marscoin Pris idag

Livepriset för Marscoin (MARS) idag är $ 0.00013247, med en förändring på 0.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MARS till USD är$ 0.00013247 per MARS.

Marscoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 132,469, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MARS. Under de senaste 24 timmarna handlades MARS mellan $ 0.00013168 (lägsta) och $ 0.00013725 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00668789, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00010827.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MARS med +0.21% under den senaste timmen och -20.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Marscoin (MARS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 132.47K$ 132.47K $ 132.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 132.47K$ 132.47K $ 132.47K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

