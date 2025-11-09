BörsDEX+
Livepriset för Marscoin idag är 0.00013247 USD.MARS börsvärdet är 132,469 USD. Följ prisuppdateringar för MARS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Marscoin Pris (MARS)

$0.00013256
-1.40%1D
Marscoin (MARS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:16:29 (UTC+8)

Marscoin Pris idag

Livepriset för Marscoin (MARS) idag är $ 0.00013247, med en förändring på 0.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MARS till USD är$ 0.00013247 per MARS.

Marscoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 132,469, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MARS. Under de senaste 24 timmarna handlades MARS mellan $ 0.00013168 (lägsta) och $ 0.00013725 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00668789, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00010827.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MARS med +0.21% under den senaste timmen och -20.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Marscoin (MARS) Marknadsinformation

$ 132.47K
--
$ 132.47K
1.00B
1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Marscoin är $ 132.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MARS är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 132.47K.

Marscoin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00013168
lägsta under 24-timmar
$ 0.00013725
högsta under 24-timmar

$ 0.00013168
$ 0.00013725
$ 0.00668789
$ 0.00010827
+0.21%

-0.87%

-20.47%

-20.47%

Marscoin (MARS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Marscoin till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Marscoin till USD $ -0.0000766283.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Marscoin till USD $ +0.0000206107.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Marscoin till USD $ -0.00004071432813754966.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.87%
30 dagar$ -0.0000766283-57.84%
60 dagar$ +0.0000206107+15.56%
90 dagar$ -0.00004071432813754966-23.50%

Prisförutsägelse för Marscoin

Marscoin (MARS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MARS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Marscoin (MARS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Marscoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Marscoin (MARS)

Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot

The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.

History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.

With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.

As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.

Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.

Hur mycket kommer 1 Marscoin att vara värd år 2030?
Om Marscoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Marscoin-priser och förväntad avkastning.
Marscoin (MARS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

