Market Stalker Pris idag

Livepriset för Market Stalker (STLKR) idag är $ 0.00148798, med en förändring på 7.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STLKR till USD är$ 0.00148798 per STLKR.

Market Stalker rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 148,720, med ett cirkulerande utbud på 100.00M STLKR. Under de senaste 24 timmarna handlades STLKR mellan $ 0.00146949 (lägsta) och $ 0.00161174 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00491883, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STLKR med +0.24% under den senaste timmen och -25.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Market Stalker (STLKR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 148.72K$ 148.72K $ 148.72K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 148.72K$ 148.72K $ 148.72K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

