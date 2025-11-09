Market Maverick Pris idag

Livepriset för Market Maverick (LUIGI) idag är $ 0.00126698, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUIGI till USD är$ 0.00126698 per LUIGI.

Market Maverick rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 26,607, med ett cirkulerande utbud på 21.00M LUIGI. Under de senaste 24 timmarna handlades LUIGI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.163593, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00108121.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUIGI med -- under den senaste timmen och -16.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Market Maverick (LUIGI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Cirkulationsutbud 21.00M 21.00M 21.00M Totalt utbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

