Livepriset för Market Maverick idag är 0.00126698 USD.LUIGI börsvärdet är 26,607 USD.

Market Maverick Pris (LUIGI)

$0.00126698
Market Maverick (LUIGI) Live Pris Diagram
Market Maverick Pris idag

Livepriset för Market Maverick (LUIGI) idag är $ 0.00126698, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUIGI till USD är$ 0.00126698 per LUIGI.

Market Maverick rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 26,607, med ett cirkulerande utbud på 21.00M LUIGI. Under de senaste 24 timmarna handlades LUIGI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.163593, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00108121.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUIGI med -- under den senaste timmen och -16.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Market Maverick (LUIGI) Marknadsinformation

$ 26.61K
--
$ 26.61K
21.00M
21,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Market Maverick är $ 26.61K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LUIGI är 21.00M, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.61K.

Market Maverick Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.163593
$ 0.00108121
Market Maverick (LUIGI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Market Maverick till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Market Maverick till USD $ -0.0003291474.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Market Maverick till USD $ -0.0003989300.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Market Maverick till USD $ -0.0017401323120901854.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0003291474-25.97%
60 dagar$ -0.0003989300-31.48%
90 dagar$ -0.0017401323120901854-57.86%

Prisförutsägelse för Market Maverick

Market Maverick (LUIGI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LUIGI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Market Maverick (LUIGI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Market Maverick potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Market Maverick kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LUIGI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Market Maverick Price Prediction.

Vad är Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

Market Maverick (LUIGI) resurs

Officiell webbplats

Hur mycket kommer 1 Market Maverick att vara värd år 2030?
Om Market Maverick skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Market Maverick-priser och förväntad avkastning.
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.