Market Maker DAO Pris idag

Livepriset för Market Maker DAO (MMDAO) idag är $ 0.0046147, med en förändring på 3.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MMDAO till USD är$ 0.0046147 per MMDAO.

Market Maker DAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 461,425, med ett cirkulerande utbud på 100.00M MMDAO. Under de senaste 24 timmarna handlades MMDAO mellan $ 0.00444745 (lägsta) och $ 0.00464923 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04386478, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00273379.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MMDAO med +0.24% under den senaste timmen och -22.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Market Maker DAO (MMDAO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 461.43K$ 461.43K $ 461.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 461.43K$ 461.43K $ 461.43K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

