Marine Moguls Pris idag

Livepriset för Marine Moguls (MOGUL) idag är $ 40.52, med en förändring på 3.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOGUL till USD är$ 40.52 per MOGUL.

Marine Moguls rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 109,657, med ett cirkulerande utbud på 2.71K MOGUL. Under de senaste 24 timmarna handlades MOGUL mellan $ 38.97 (lägsta) och $ 41.66 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 910.54, medan det lägsta priset någonsin var $ 32.47.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOGUL med +0.01% under den senaste timmen och +1.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Marine Moguls (MOGUL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 109.66K$ 109.66K $ 109.66K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 403.66K$ 403.66K $ 403.66K Cirkulationsutbud 2.71K 2.71K 2.71K Totalt utbud 9,962.0 9,962.0 9,962.0

Det aktuella börsvärdet för Marine Moguls är $ 109.66K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MOGUL är 2.71K, med ett totalt utbud på 9962.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 403.66K.