marcat maker Pris idag

Livepriset för marcat maker (MARCAT) idag är --, med en förändring på 3.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MARCAT till USD är-- per MARCAT.

marcat maker rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,358.66, med ett cirkulerande utbud på 998.82M MARCAT. Under de senaste 24 timmarna handlades MARCAT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MARCAT med 0.00% under den senaste timmen och -13.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

marcat maker (MARCAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.36K$ 5.36K $ 5.36K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.36K$ 5.36K $ 5.36K Cirkulationsutbud 998.82M 998.82M 998.82M Totalt utbud 998,819,690.237516 998,819,690.237516 998,819,690.237516

Det aktuella börsvärdet för marcat maker är $ 5.36K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MARCAT är 998.82M, med ett totalt utbud på 998819690.237516. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.36K.