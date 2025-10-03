Mao (MAO) Tokenomics
Mao (MAO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Mao(MAO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Mao (MAO) Information
MAO is the ultimate "unfazed cat" – totally unbothered, giving zero f's no matter what’s thrown his way. That iconic cat expression of indifference is pure gold for meme culture. Perfect for every situation, people can instantly relate because, let’s face it, cats just don’t care.
ats are meme kings, and with the current rise in cat-themed content like Popcat, Mew, and Simon’s Cat, MAO fits right in. It’s tapping into the viral cat narrative at exactly the right time.
Mao (MAO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Mao (MAO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MAO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MAO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår MAO:s tokenomics, utforska MAO-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för MAO
Vill du veta vart MAO kan vara på väg? På MAO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
