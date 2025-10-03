Utforska Mantle Restaked ETH(CMETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CMETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Mantle Restaked ETH(CMETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CMETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / Mantle Restaked ETH (CMETH) / Tokenomik / Mantle Restaked ETH (CMETH) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Mantle Restaked ETH(CMETH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 618.95M $ 618.95M $ 618.95M Totalt utbud: $ 128.67K $ 128.67K $ 128.67K Cirkulerande utbud $ 128.67K $ 128.67K $ 128.67K FDV (värdering efter full utspädning): $ 618.95M $ 618.95M $ 618.95M Högsta någonsin: $ 5,306.91 $ 5,306.91 $ 5,306.91 Lägsta någonsin: $ 1,480.7 $ 1,480.7 $ 1,480.7 Aktuellt pris: $ 4,804.31 $ 4,804.31 $ 4,804.31 Läs mer om priset på Mantle Restaked ETH(CMETH) Köp CMETH nu! Mantle Restaked ETH (CMETH) Information Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Officiell webbplats: https://www.mantle.xyz/meth Whitepaper: https://docs.mantle.xyz/meth Mantle Restaked ETH (CMETH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Mantle Restaked ETH (CMETH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CMETH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CMETH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? 