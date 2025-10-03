Utforska MANIFEST(MANIFEST) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MANIFEST-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MANIFEST(MANIFEST) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MANIFEST-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MANIFEST (MANIFEST) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MANIFEST(MANIFEST), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Totalt utbud: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M Cirkulerande utbud $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Högsta någonsin: $ 0.00657934 $ 0.00657934 $ 0.00657934 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00439785 $ 0.00439785 $ 0.00439785 Läs mer om priset på MANIFEST(MANIFEST) Köp MANIFEST nu! MANIFEST (MANIFEST) Information MANIFEST on Sui is the first true movement coin. A mission, ritual, and culture coin combined. Its soul mission is to reach a $69 per token | $69B market cap. More than a meme, MANIFEST proves belief turns into and action turns into freedom at scale. Every buy, every post, every holder is part of the ritual. MANIFEST is powered by the Triple Engine: - Structure: A digital asset treasury company (MISSION 69B CAPITAL) fueling weekly buybacks using yield generated on Sui. - Belief: Ritual (the 3/6/9 framework turning conviction into daily action), - Culture: Brand (merch + culture fueling adoption and buybacks) MANIFEST aligns structure, culture, and conviction into one loop. $69B is just the rally point. The mission is infinite. Believe. Act. Freedom. That's MANIFEST. MANIFEST on Sui is the first true movement coin. A mission, ritual, and culture coin combined. Its soul mission is to reach a $69 per token | $69B market cap. More than a meme, MANIFEST proves belief turns into and action turns into freedom at scale. Every buy, every post, every holder is part of the ritual. MANIFEST is powered by the Triple Engine: Structure: A digital asset treasury company (MISSION 69B CAPITAL) fueling weekly buybacks using yield generated on Sui.

Belief: Ritual (the 3/6/9 framework turning conviction into daily action),

Culture: Brand (merch + culture fueling adoption and buybacks) MANIFEST aligns structure, culture, and conviction into one loop. $69B is just the rally point. The mission is infinite. Believe. Act. Freedom. That's MANIFEST. Officiell webbplats: https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13 MANIFEST (MANIFEST) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MANIFEST (MANIFEST) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MANIFEST-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MANIFEST-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MANIFEST:s tokenomics, utforska MANIFEST-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MANIFEST Vill du veta vart MANIFEST kan vara på väg? På MANIFEST sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MANIFEST-tokens prisförutsägelse nu!