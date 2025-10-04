Utforska MangoMan Intelligent(MMIT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MMIT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MangoMan Intelligent(MMIT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MMIT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MangoMan Intelligent (MMIT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om MangoMan Intelligent(MMIT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. MangoMan Intelligent (MMIT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MangoMan Intelligent(MMIT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 96.20K $ 96.20K $ 96.20K Totalt utbud: $ 2,099.20T $ 2,099.20T $ 2,099.20T Cirkulerande utbud $ 182.17T $ 182.17T $ 182.17T FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på MangoMan Intelligent(MMIT) Köp MMIT nu! MangoMan Intelligent (MMIT) Information MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction. Officiell webbplats: https://mmint.io/ MangoMan Intelligent (MMIT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MangoMan Intelligent (MMIT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MMIT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MMIT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MMIT:s tokenomics, utforska MMIT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MMIT Vill du veta vart MMIT kan vara på väg? Prisförutsägelse för MMIT Vill du veta vart MMIT kan vara på väg? På MMIT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.