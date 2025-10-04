Utforska MAMOON(MAMOON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAMOON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MAMOON(MAMOON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAMOON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MAMOON (MAMOON) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MAMOON(MAMOON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 9.93K $ 9.93K $ 9.93K Totalt utbud: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Cirkulerande utbud $ 959.71M $ 959.71M $ 959.71M FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.34K $ 10.34K $ 10.34K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 MAMOON (MAMOON) Information Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon. This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform. Officiell webbplats: https://mamoon.wtf/ MAMOON (MAMOON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MAMOON (MAMOON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MAMOON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MAMOON-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn