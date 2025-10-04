MAMOON (MAMOON) Tokenomics
Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In
Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon.
This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform.
MAMOON (MAMOON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i MAMOON (MAMOON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MAMOON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MAMOON-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
