Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomics
Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Make Europe Great Again(MEGA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Make Europe Great Again (MEGA) Information
$MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union.
We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future.
This token serves as a culture community token, supporting the political movement.
Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Make Europe Great Again (MEGA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MEGA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MEGA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår MEGA:s tokenomics, utforska MEGA-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för MEGA
Vill du veta vart MEGA kan vara på väg? På MEGA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn