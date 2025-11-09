Main Street USD Pris idag

Livepriset för Main Street USD (MSUSD) idag är $ 1.001, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSUSD till USD är$ 1.001 per MSUSD.

Main Street USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,959,669, med ett cirkulerande utbud på 1.96M MSUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades MSUSD mellan $ 1.001 (lägsta) och $ 1.002 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.979364.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSUSD med -- under den senaste timmen och +0.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Main Street USD (MSUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Cirkulationsutbud 1.96M 1.96M 1.96M Totalt utbud 1,957,182.659240357 1,957,182.659240357 1,957,182.659240357

Det aktuella börsvärdet för Main Street USD är $ 1.96M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MSUSD är 1.96M, med ett totalt utbud på 1957182.659240357. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.96M.