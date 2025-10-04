MAGNET6900 ($🧲6900) Tokenomics
MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!
MAGNET6900 ($🧲6900) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i MAGNET6900 ($🧲6900) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet $🧲6900-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många $🧲6900-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för $🧲6900
Vill du veta vart $🧲6900 kan vara på väg? På $🧲6900 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
