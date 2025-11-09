Magmar Pris idag

Livepriset för Magmar (MGR) idag är --, med en förändring på 1.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MGR till USD är-- per MGR.

Magmar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 16,516.72, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MGR. Under de senaste 24 timmarna handlades MGR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00332085, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MGR med +0.20% under den senaste timmen och -16.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Magmar (MGR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 16.52K$ 16.52K $ 16.52K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.52K$ 16.52K $ 16.52K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Magmar är $ 16.52K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MGR är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.52K.