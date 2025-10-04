Utforska Magic USDC Generator(MUG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MUG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Magic USDC Generator(MUG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MUG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Magic USDC Generator (MUG) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 4.57K
Totalt utbud: $ 954.92M
Cirkulerande utbud $ 942.29M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.63K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Magic USDC Generator (MUG) Information

Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.

Officiell webbplats: https://magicusdcgenerator.com/

Magic USDC Generator (MUG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Magic USDC Generator (MUG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet MUG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många MUG-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.