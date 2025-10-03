Magic Money Computers (MMC) Tokenomics
The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print
The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch.
Join the revolution where digital chaos meets monetary magic.
This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print
Magic Money Computers (MMC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Magic Money Computers (MMC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MMC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MMC-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår MMC:s tokenomics, utforska MMC-tokens pris i realtid!
