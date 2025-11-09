Magallaneer Pris idag

Livepriset för Magallaneer (MAGAL) idag är $ 0.0002556, med en förändring på 4.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAGAL till USD är$ 0.0002556 per MAGAL.

Magallaneer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 255,537, med ett cirkulerande utbud på 999.74M MAGAL. Under de senaste 24 timmarna handlades MAGAL mellan $ 0.00025116 (lägsta) och $ 0.00026722 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00114614, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003144.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAGAL med -1.09% under den senaste timmen och -18.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Magallaneer (MAGAL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 255.54K$ 255.54K $ 255.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 255.54K$ 255.54K $ 255.54K Cirkulationsutbud 999.74M 999.74M 999.74M Totalt utbud 999,738,982.157998 999,738,982.157998 999,738,982.157998

