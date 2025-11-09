MAGA Hat Pris idag

Livepriset för MAGA Hat (MAGA) idag är --, med en förändring på 1.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAGA till USD är-- per MAGA.

MAGA Hat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,563,972, med ett cirkulerande utbud på 410.29B MAGA. Under de senaste 24 timmarna handlades MAGA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAGA med -0.01% under den senaste timmen och -14.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MAGA Hat (MAGA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Cirkulationsutbud 410.29B 410.29B 410.29B Totalt utbud 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

Det aktuella börsvärdet för MAGA Hat är $ 1.56M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MAGA är 410.29B, med ett totalt utbud på 413340042866.44934. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.58M.