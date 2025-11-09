MAGA Coin BSC Pris idag

Livepriset för MAGA Coin BSC (MAGA) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAGA till USD är-- per MAGA.

MAGA Coin BSC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,334, med ett cirkulerande utbud på 202.68M MAGA. Under de senaste 24 timmarna handlades MAGA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02304683, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAGA med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MAGA Coin BSC (MAGA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Cirkulationsutbud 202.68M 202.68M 202.68M Totalt utbud 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014

Det aktuella börsvärdet för MAGA Coin BSC är $ 31.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MAGA är 202.68M, med ett totalt utbud på 202680774.58663014. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.33K.