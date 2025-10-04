Utforska MacaronSwap(MCRN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MCRN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MacaronSwap(MCRN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MCRN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MacaronSwap (MCRN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MacaronSwap(MCRN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K Totalt utbud: $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Cirkulerande utbud $ 824.46K $ 824.46K $ 824.46K FDV (värdering efter full utspädning): $ 90.49K $ 90.49K $ 90.49K Högsta någonsin: $ 10.39 $ 10.39 $ 10.39 Lägsta någonsin: $ 0.00794412 $ 0.00794412 $ 0.00794412 Aktuellt pris: $ 0.01103211 $ 0.01103211 $ 0.01103211 MacaronSwap (MCRN) Information Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn't an order book where you're matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users' funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees. Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn't an order book where you're matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users' funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees. Officiell webbplats: https://macaronswap.finance/ MacaronSwap (MCRN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MacaronSwap (MCRN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MCRN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MCRN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.