Utforska LYRA(LYRA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LYRA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LYRA(LYRA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LYRA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!