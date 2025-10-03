Utforska Lyra Finance(LYRA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LYRA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Lyra Finance(LYRA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LYRA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om LYRA LYRA prisinformation LYRA officiell webbplats LYRA tokenomics LYRA Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Lyra Finance (LYRA) / Tokenomik / Lyra Finance (LYRA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Lyra Finance(LYRA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD lyra-finance tokenomics Information om lyra-finance Lyra Finance (LYRA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Lyra Finance(LYRA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 257.32K $ 257.32K $ 257.32K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 623.63M $ 623.63M $ 623.63M FDV (värdering efter full utspädning): $ 412.62K $ 412.62K $ 412.62K Högsta någonsin: $ 0.677963 $ 0.677963 $ 0.677963 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00041262 $ 0.00041262 $ 0.00041262 Läs mer om priset på Lyra Finance(LYRA) Köp LYRA nu! Lyra Finance (LYRA) Information Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: - Depositing in the security module to backstop the protocol. - Used for governance votes to determine how network resources are allocated. - Trader and LP incentives. Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: Depositing in the security module to backstop the protocol.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

Trader and LP incentives. Officiell webbplats: https://lyra.finance/ Lyra Finance (LYRA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Lyra Finance (LYRA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LYRA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LYRA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LYRA:s tokenomics, utforska LYRA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för LYRA Vill du veta vart LYRA kan vara på väg? På LYRA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se LYRA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn