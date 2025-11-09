Lympo Market Pris idag

Livepriset för Lympo Market (LMT) idag är --, med en förändring på 1.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LMT till USD är-- per LMT.

Lympo Market rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 65,024, med ett cirkulerande utbud på 155.25M LMT. Under de senaste 24 timmarna handlades LMT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.76, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LMT med -0.03% under den senaste timmen och -11.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lympo Market (LMT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 65.02K$ 65.02K $ 65.02K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 523.54K$ 523.54K $ 523.54K Cirkulationsutbud 155.25M 155.25M 155.25M Totalt utbud 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Lympo Market är $ 65.02K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LMT är 155.25M, med ett totalt utbud på 1250000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 523.54K.