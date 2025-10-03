Utforska LushAI(LUSH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LUSH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LushAI(LUSH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LUSH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Totalt utbud: $ 19.66B $ 19.66B $ 19.66B Cirkulerande utbud $ 6.04B $ 6.04B $ 6.04B FDV (värdering efter full utspädning): $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M Högsta någonsin: $ 0.00512327 $ 0.00512327 $ 0.00512327 Lägsta någonsin: $ 0.0003098 $ 0.0003098 $ 0.0003098 Aktuellt pris: $ 0.00094224 $ 0.00094224 $ 0.00094224 Läs mer om priset på LushAI(LUSH) Köp LUSH nu! LushAI (LUSH) Information Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LUSH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LUSH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LUSH:s tokenomics, utforska LUSH-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för LUSH Vill du veta vart LUSH kan vara på väg? På LUSH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 