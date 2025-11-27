Vad är $LUNTRA

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Luntra Infrastructure($LUNTRA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Luntra Infrastructure($LUNTRA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 9.72K $ 9.72K $ 9.72K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 820.00M $ 820.00M $ 820.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.85K $ 11.85K $ 11.85K Högsta någonsin: $ 0.00372154 $ 0.00372154 $ 0.00372154 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Luntra Infrastructure($LUNTRA) Köp $LUNTRA nu!

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Information Officiell webbplats: https://www.luntrainfrastructure.com/ Whitepaper: https://luntra.gitbook.io/luntra-infrastructure/

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Luntra Infrastructure ($LUNTRA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $LUNTRA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $LUNTRA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår $LUNTRA:s tokenomics, utforska $LUNTRA-tokens pris i realtid!

