Luntra Infrastructure Pris idag

Livepriset för Luntra Infrastructure ($LUNTRA) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $LUNTRA till USD är-- per $LUNTRA.

Luntra Infrastructure rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,980.54, med ett cirkulerande utbud på 820.00M $LUNTRA. Under de senaste 24 timmarna handlades $LUNTRA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00372154, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $LUNTRA med -- under den senaste timmen och -14.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K Cirkulationsutbud 820.00M 820.00M 820.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

