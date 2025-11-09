Lunos Pris idag

Livepriset för Lunos (UNO) idag är $ 0.00119881, med en förändring på 3.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UNO till USD är$ 0.00119881 per UNO.

Lunos rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 278,097, med ett cirkulerande utbud på 231.99M UNO. Under de senaste 24 timmarna handlades UNO mellan $ 0.00119759 (lägsta) och $ 0.00124766 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.24, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00110441.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UNO med +0.07% under den senaste timmen och -19.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lunos (UNO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 278.10K$ 278.10K $ 278.10K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 380.57K$ 380.57K $ 380.57K Cirkulationsutbud 231.99M 231.99M 231.99M Totalt utbud 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

