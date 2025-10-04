Utforska Lunar Snake Coin(SNAKE2025) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SNAKE2025-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Lunar Snake Coin(SNAKE2025) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SNAKE2025-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Lunar Snake Coin(SNAKE2025), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 22.42K $ 22.42K $ 22.42K Totalt utbud: $ 992.51M $ 992.51M $ 992.51M Cirkulerande utbud $ 992.51M $ 992.51M $ 992.51M FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.42K $ 22.42K $ 22.42K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Lunar Snake Coin(SNAKE2025) Köp SNAKE2025 nu! Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Information The Year of the Snake is just around the corner, and with it comes a wave of hope and growth. Let’s unite and make our mark in the Solana community together! Join us on this thrilling adventure! Get your Lunar Snake Coin right now! The Lunar Snake Coin, often associated with the Chinese zodiac, symbolizes various qualities and attributes related to the Year of the Snake. In Chinese culture, the Snake is seen as a symbol of wisdom, intuition, and elegance. People born in the Year of the Snake are often considered to be intelligent, enigmatic, and capable of deep thought. Officiell webbplats: https://lunarsnake.fun/ Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Lunar Snake Coin (SNAKE2025) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SNAKE2025-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SNAKE2025-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SNAKE2025:s tokenomics, utforska SNAKE2025-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SNAKE2025 Vill du veta vart SNAKE2025 kan vara på väg? På SNAKE2025 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SNAKE2025-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 