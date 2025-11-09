Lumoz Pris idag

Livepriset för Lumoz (MOZ) idag är $ 0.0001864, med en förändring på 13.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOZ till USD är$ 0.0001864 per MOZ.

Lumoz rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 267,685, med ett cirkulerande utbud på 1.45B MOZ. Under de senaste 24 timmarna handlades MOZ mellan $ 0.00018161 (lägsta) och $ 0.00021676 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03642493, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0001754.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOZ med -1.15% under den senaste timmen och -46.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lumoz (MOZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 267.69K$ 267.69K $ 267.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Cirkulationsutbud 1.45B 1.45B 1.45B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

