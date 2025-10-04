Utforska LUMI($LUMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $LUMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LUMI($LUMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $LUMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

LUMI ($LUMI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LUMI($LUMI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 13.72K Totalt utbud: $ 999.99M Cirkulerande utbud $ 999.99M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.72K Högsta någonsin: $ 0.00070254 Lägsta någonsin: $ 0.0000072 Aktuellt pris: $ 0 LUMI ($LUMI) Information Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success. Officiell webbplats: https://lumiseesall.com/ LUMI ($LUMI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i LUMI ($LUMI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $LUMI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $LUMI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn