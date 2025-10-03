Utforska LUDWIG(LUDWIG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LUDWIG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LUDWIG(LUDWIG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LUDWIG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 42.59K $ 42.59K $ 42.59K Totalt utbud: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Cirkulerande utbud $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 42.59K $ 42.59K $ 42.59K Högsta någonsin: $ 0.02423476 $ 0.02423476 $ 0.02423476 Lägsta någonsin: $ 0.00125797 $ 0.00125797 $ 0.00125797 Aktuellt pris: $ 0.00170354 $ 0.00170354 $ 0.00170354 Läs mer om priset på LUDWIG(LUDWIG) Köp LUDWIG nu! LUDWIG (LUDWIG) Information Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network's lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee's artistry and their invitation to adapt their assets.

LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. Officiell webbplats: https://ludwigonsonic.com/

LUDWIG (LUDWIG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i LUDWIG (LUDWIG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet LUDWIG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många LUDWIG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 