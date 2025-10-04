Luce Dog (SANTINO) Tokenomics
Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!
Luce Dog (SANTINO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Luce Dog (SANTINO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SANTINO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SANTINO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
