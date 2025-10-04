LOVECOIN (LOVECOIN) Tokenomics
LOVECOIN (LOVECOIN) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LOVECOIN(LOVECOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
LOVECOIN (LOVECOIN) Information
LoveCoin (LOVECOIN) is a cryptocurrency built around the core principle of love, aiming to create a more connected and compassionate world through the power of blockchain technology. It’s a token designed to bring people together, with a focus on fostering kindness, unity, and social impact. Every transaction and interaction with LoveCoin is infused with the idea of spreading positivity and uplifting others. Whether it's through supporting charitable causes, promoting acts of kindness, or incentivizing love-driven initiatives, LoveCoin is more than just a digital asset—it's a movement. With the goal of building a global community united by love, LoveCoin leverages the potential of cryptocurrency to inspire and create a world where love transcends all boundaries.
LOVECOIN (LOVECOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i LOVECOIN (LOVECOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet LOVECOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många LOVECOIN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår LOVECOIN:s tokenomics, utforska LOVECOIN-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för LOVECOIN
Vill du veta vart LOVECOIN kan vara på väg? På LOVECOIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn