Louie Pris idag

Livepriset för Louie (LOUIE) idag är $ 0.00132152, med en förändring på 1.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LOUIE till USD är$ 0.00132152 per LOUIE.

Louie rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,322,815, med ett cirkulerande utbud på 999.41M LOUIE. Under de senaste 24 timmarna handlades LOUIE mellan $ 0.00130106 (lägsta) och $ 0.0014065 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01063902, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LOUIE med -0.28% under den senaste timmen och -18.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Louie (LOUIE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Cirkulationsutbud 999.41M 999.41M 999.41M Totalt utbud 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

