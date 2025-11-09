BörsDEX+
Livepriset för Lorenzo Wrapped Bitcoin idag är 102,084 USD.ENZOBTC börsvärdet är 251,698,606 USD. Följ prisuppdateringar för ENZOBTC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ENZOBTC

ENZOBTC prisinformation

Vad är ENZOBTC

ENZOBTC whitepaper

ENZOBTC officiell webbplats

ENZOBTC tokenomics

ENZOBTC Prisförutsägelse

Lorenzo Wrapped Bitcoin Logotyp

Lorenzo Wrapped Bitcoin Pris (ENZOBTC)

1 ENZOBTC-till-USD pris i realtid:

$102,084
-1.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart.
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:14:26 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin Pris idag

Livepriset för Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) idag är $ 102,084, med en förändring på 1.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ENZOBTC till USD är$ 102,084 per ENZOBTC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 251,698,606, med ett cirkulerande utbud på 2.47K ENZOBTC. Under de senaste 24 timmarna handlades ENZOBTC mellan $ 100,799 (lägsta) och $ 103,618 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 115,819, medan det lägsta priset någonsin var $ 98,816.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ENZOBTC med +0.17% under den senaste timmen och -8.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Marknadsinformation

$ 251.70M
--
$ 251.70M
2.47K
2,467.02911143
Det aktuella börsvärdet för Lorenzo Wrapped Bitcoin är $ 251.70M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ENZOBTC är 2.47K, med ett totalt utbud på 2467.02911143. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 251.70M.

Lorenzo Wrapped Bitcoin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 100,799
lägsta under 24-timmar
$ 103,618
högsta under 24-timmar

$ 100,799
$ 103,618
$ 115,819
$ 98,816
+0.17%

-1.08%

-8.14%

-8.14%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Lorenzo Wrapped Bitcoin till USD $ -1,116.0069635227.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Lorenzo Wrapped Bitcoin till USD $ -7,794.8177796000.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Lorenzo Wrapped Bitcoin till USD $ -8,388.8445756000.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Lorenzo Wrapped Bitcoin till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -1,116.0069635227-1.08%
30 dagar$ -7,794.8177796000-7.63%
60 dagar$ -8,388.8445756000-8.21%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Lorenzo Wrapped Bitcoin

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ENZOBTC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Lorenzo Wrapped Bitcoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Lorenzo Wrapped Bitcoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ENZOBTC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lorenzo Wrapped Bitcoin Price Prediction.

Vad är Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) resurs

Folk frågar också: Andra frågor om Lorenzo Wrapped Bitcoin

Hur mycket kommer 1 Lorenzo Wrapped Bitcoin att vara värd år 2030?
Om Lorenzo Wrapped Bitcoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lorenzo Wrapped Bitcoin-priser och förväntad avkastning.
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Lorenzo Wrapped Bitcoin

