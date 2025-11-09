Lorenzo Wrapped Bitcoin Pris idag

Livepriset för Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) idag är $ 102,084, med en förändring på 1.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ENZOBTC till USD är$ 102,084 per ENZOBTC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 251,698,606, med ett cirkulerande utbud på 2.47K ENZOBTC. Under de senaste 24 timmarna handlades ENZOBTC mellan $ 100,799 (lägsta) och $ 103,618 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 115,819, medan det lägsta priset någonsin var $ 98,816.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ENZOBTC med +0.17% under den senaste timmen och -8.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 251.70M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 251.70M Cirkulationsutbud 2.47K Totalt utbud 2,467.02911143

