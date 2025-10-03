Utforska LORDS(LORDS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LORDS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LORDS(LORDS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LORDS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om LORDS LORDS prisinformation LORDS officiell webbplats LORDS tokenomics LORDS Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / LORDS (LORDS) / Tokenomik / LORDS (LORDS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om LORDS(LORDS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD lords tokenomics Information om lords LORDS (LORDS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LORDS(LORDS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Totalt utbud: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerande utbud $ 207.09M $ 207.09M $ 207.09M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Högsta någonsin: $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 Lägsta någonsin: $ 0.01014806 $ 0.01014806 $ 0.01014806 Aktuellt pris: $ 0.01639074 $ 0.01639074 $ 0.01639074 Läs mer om priset på LORDS(LORDS) Köp LORDS nu! LORDS (LORDS) Information $LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game. $LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game. Officiell webbplats: https://realms.world/ LORDS (LORDS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i LORDS (LORDS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LORDS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LORDS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LORDS:s tokenomics, utforska LORDS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för LORDS Vill du veta vart LORDS kan vara på väg? På LORDS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se LORDS-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn