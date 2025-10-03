Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Looby by Stephen Bliss(LOOBY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:21:55 (UTC+8)
USD

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Looby by Stephen Bliss(LOOBY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 512.52K
Totalt utbud:
$ 999.93M
Cirkulerande utbud
$ 952.95M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 537.79K
Högsta någonsin:
$ 0.00344273
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00053795
Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Information

LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.

Officiell webbplats:
https://www.looby.love/

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Looby by Stephen Bliss (LOOBY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LOOBY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LOOBY-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LOOBY:s tokenomics, utforska LOOBY-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för LOOBY

Vill du veta vart LOOBY kan vara på väg? På LOOBY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

