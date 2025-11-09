LizardAi Pris idag

Livepriset för LizardAi (LIZAI) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIZAI till USD är-- per LIZAI.

LizardAi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,004.61, med ett cirkulerande utbud på 999.82M LIZAI. Under de senaste 24 timmarna handlades LIZAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIZAI med -- under den senaste timmen och -14.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

LizardAi (LIZAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Cirkulationsutbud 999.82M 999.82M 999.82M Totalt utbud 999,822,842.746435 999,822,842.746435 999,822,842.746435

Det aktuella börsvärdet för LizardAi är $ 6.00K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LIZAI är 999.82M, med ett totalt utbud på 999822842.746435. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.00K.