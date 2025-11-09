Live Ai Pris idag

Livepriset för Live Ai (LAU) idag är $ 0.02405424, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LAU till USD är$ 0.02405424 per LAU.

Live Ai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 24,054, med ett cirkulerande utbud på 1.00M LAU. Under de senaste 24 timmarna handlades LAU mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.32, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02405424.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LAU med -- under den senaste timmen och -23.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Live Ai (LAU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

