Livepriset för Little Pepe (LILPEPE) idag är $ 0.00118291, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LILPEPE till USD är$ 0.00118291 per LILPEPE.
Little Pepe rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 118,291, med ett cirkulerande utbud på 100.00M LILPEPE. Under de senaste 24 timmarna handlades LILPEPE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.052252, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000033.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LILPEPE med -- under den senaste timmen och -0.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Little Pepe (LILPEPE) Marknadsinformation
Det aktuella börsvärdet för Little Pepe är $ 118.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LILPEPE är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 118.29K.
Little Pepe Prishistorik USD
Little Pepe (LILPEPE) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Little Pepe till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Little Pepe till USD $ -0.0000206780. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Little Pepe till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Little Pepe till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
--
30 dagar
$ -0.0000206780
-1.74%
60 dagar
$ 0
--
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Little Pepe
Little Pepe (LILPEPE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LILPEPE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Little Pepe (LILPEPE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Little Pepe potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Little Pepe kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LILPEPE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Little Pepe Price Prediction.
Vad är Little Pepe (LILPEPE)
Little Pepe is the next evolution in meme coins, a freshly engineered variant of the iconic Pepe the Frog designed specifically for the modern crypto landscape. Born from the chaotic yet beloved world of internet memes, Little Pepe combines the whimsical spirit of Pepe with cutting-edge blockchain engineering optimized for speed, top-tier security, and ultra-low transaction fees. At its core is the $LILPEPE utility token, which powers a vibrant ecosystem built entirely on the Ethereum network. This isn't just another pump-and-dump meme; it's a community-driven movement aiming to usher in a new golden era for meme coins, where Pepe remains the undisputed king, but Little Pepe emerges as the agile prince—faster, cheaper, and meme-fueled to the max. We're talking about a token that thrives on viral energy, rewarding holders with real utility while keeping the fun alive through exclusive NFT drops, meme contests, and decentralized governance. In a sea of copycats, Little Pepe stands as a beacon for those who believe memes aren't just jokes—they're the future of finance.
Hur mycket kommer 1 Little Pepe att vara värd år 2030?
Om Little Pepe skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Little Pepe-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Little Pepe idag?
Priset för Little Pepe är idag $ 0.00118291. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Little Pepe fortfarande en bra investering?
Little Pepe förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LILPEPE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Little Pepe?
Little Pepe till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Little Pepe?
Livepriset för LILPEPE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Little Pepe i den valuta du föredrar, besök LILPEPE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Little Pepe?
Priset på LILPEPE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Kommer Little Pepe-priset att stiga i år?
Little Pepe priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Little Pepe (LILPEPE) för en mer djupgående analys.
