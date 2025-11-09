Lithium Finance Pris (LITH)
Livepriset för Lithium Finance (LITH) idag är --, med en förändring på 0.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LITH till USD är-- per LITH.
Lithium Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 72,120, med ett cirkulerande utbud på 9.08B LITH. Under de senaste 24 timmarna handlades LITH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.070537, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LITH med -- under den senaste timmen och -4.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Lithium Finance är $ 72.12K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LITH är 9.08B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 79.45K.
Under dagen var prisförändringen på Lithium Finance till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Lithium Finance till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Lithium Finance till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Lithium Finance till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-0.97%
|30 dagar
|$ 0
|+13.17%
|60 dagar
|$ 0
|+19.58%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Lithium Finance potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.
Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.
Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.
