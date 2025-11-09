Lithium Finance Pris idag

Livepriset för Lithium Finance (LITH) idag är --, med en förändring på 0.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LITH till USD är-- per LITH.

Lithium Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 72,120, med ett cirkulerande utbud på 9.08B LITH. Under de senaste 24 timmarna handlades LITH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.070537, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LITH med -- under den senaste timmen och -4.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lithium Finance (LITH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 72.12K$ 72.12K $ 72.12K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 79.45K$ 79.45K $ 79.45K Cirkulationsutbud 9.08B 9.08B 9.08B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Lithium Finance är $ 72.12K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LITH är 9.08B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 79.45K.