Liquina (LQNA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Liquina(LQNA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 694.64K $ 694.64K $ 694.64K Totalt utbud: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Cirkulerande utbud $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (värdering efter full utspädning): $ 694.64K $ 694.64K $ 694.64K Högsta någonsin: $ 23.05 $ 23.05 $ 23.05 Lägsta någonsin: $ 0.601463 $ 0.601463 $ 0.601463 Aktuellt pris: $ 0.649994 $ 0.649994 $ 0.649994 Liquina (LQNA) Information "By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together." Officiell webbplats: https://liquina.ai/ Liquina (LQNA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Liquina (LQNA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LQNA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LQNA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.