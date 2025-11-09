Liquid Staked SOL Pris idag

Livepriset för Liquid Staked SOL (LSSOL) idag är $ 159.4, med en förändring på 2.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LSSOL till USD är$ 159.4 per LSSOL.

Liquid Staked SOL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,916,684, med ett cirkulerande utbud på 12.02K LSSOL. Under de senaste 24 timmarna handlades LSSOL mellan $ 158.89 (lägsta) och $ 167.06 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 384.79, medan det lägsta priset någonsin var $ 150.5.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LSSOL med -0.65% under den senaste timmen och -15.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Cirkulationsutbud 12.02K 12.02K 12.02K Totalt utbud 12,021.355729074 12,021.355729074 12,021.355729074

