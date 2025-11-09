BörsDEX+
Livepriset för Liquid Staked SOL idag är 159.4 USD.LSSOL börsvärdet är 1,916,684 USD. Följ prisuppdateringar för LSSOL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Liquid Staked SOL idag är 159.4 USD.LSSOL börsvärdet är 1,916,684 USD. Följ prisuppdateringar för LSSOL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

1 LSSOL-till-USD pris i realtid:

$159.75
$159.75$159.75
-2.80%1D
Denna token-data kommer från tredjepart.
Liquid Staked SOL (LSSOL) Live Pris Diagram
Liquid Staked SOL Pris idag

Livepriset för Liquid Staked SOL (LSSOL) idag är $ 159.4, med en förändring på 2.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LSSOL till USD är$ 159.4 per LSSOL.

Liquid Staked SOL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,916,684, med ett cirkulerande utbud på 12.02K LSSOL. Under de senaste 24 timmarna handlades LSSOL mellan $ 158.89 (lägsta) och $ 167.06 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 384.79, medan det lägsta priset någonsin var $ 150.5.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LSSOL med -0.65% under den senaste timmen och -15.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

$ 1.92M
--
$ 1.92M
12.02K
12,021.355729074
Det aktuella börsvärdet för Liquid Staked SOL är $ 1.92M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LSSOL är 12.02K, med ett totalt utbud på 12021.355729074. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.92M.

24 timmars prisändringsintervall:
$ 158.89
lägsta under 24-timmar
$ 167.06
högsta under 24-timmar

$ 158.89
$ 167.06
$ 384.79
$ 150.5
-0.65%

-2.77%

-15.45%

-15.45%

Liquid Staked SOL (LSSOL) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Liquid Staked SOL till USD $ -4.5534619846809.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Liquid Staked SOL till USD $ -46.1090163400.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Liquid Staked SOL till USD $ -43.1358078400.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Liquid Staked SOL till USD $ 0.

Idag$ -4.5534619846809-2.77%
30 dagar$ -46.1090163400-28.92%
60 dagar$ -43.1358078400-27.06%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Liquid Staked SOL

Liquid Staked SOL (LSSOL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LSSOL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Liquid Staked SOL (LSSOL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Liquid Staked SOL potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för.

Folk frågar också: Andra frågor om Liquid Staked SOL

Hur mycket kommer 1 Liquid Staked SOL att vara värd år 2030?
Om Liquid Staked SOL skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Liquid Staked SOL-priser och förväntad avkastning.
Liquid Staked SOL (LSSOL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Liquid Staked SOL

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.