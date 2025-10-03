Utforska Liquid RON(LRON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LRON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Liquid RON(LRON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LRON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Liquid RON (LRON) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Liquid RON(LRON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Totalt utbud: $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Cirkulerande utbud $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Högsta någonsin: $ 0.782788 $ 0.782788 $ 0.782788 Lägsta någonsin: $ 0.408063 $ 0.408063 $ 0.408063 Aktuellt pris: $ 0.508531 $ 0.508531 $ 0.508531 Liquid RON (LRON) Information Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited. Officiell webbplats: https://www.liquidron.com/ Liquid RON (LRON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Liquid RON (LRON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LRON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LRON-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.