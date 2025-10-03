Utforska Liquid Mercury(MERC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MERC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Liquid Mercury(MERC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MERC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MERC prisinformation MERC officiell webbplats MERC tokenomics MERC Prisförutsägelse Liquid Mercury (MERC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Liquid Mercury(MERC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.43M $ 10.43M $ 10.43M Totalt utbud: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Cirkulerande utbud $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (värdering efter full utspädning): $ 29.22M $ 29.22M $ 29.22M Högsta någonsin: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Lägsta någonsin: $ 0.00101985 $ 0.00101985 $ 0.00101985 Aktuellt pris: $ 0.00486925 $ 0.00486925 $ 0.00486925 Liquid Mercury (MERC) Information Liquid Mercury is a technology company that provides institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. Its platform is designed to meet the performance, security, and reporting standards expected by the most demanding traditional finance institutions. At the core of the ecosystem is MERC, an ERC-20 utility token that delivers value to users in three primary ways: 1. Discount Farming via Staking MERC holders can participate in a "Discount Farming Staking Program," which enables users to earn monthly Element Tokens (ETs) by staking their MERC tokens. These ETs can be: - Applied toward Liquid Mercury invoices for service discounts, if you're a customer. - Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs. 2. Access to Premium Features and Staking Rewards Staking MERC also unlocks: - Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates. - Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year. 3. Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces.

Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs. Access to Premium Features and Staking Rewards Staking MERC also unlocks: Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates.

Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year. Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces. Officiell webbplats: https://liquidmercury.com/ Liquid Mercury (MERC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Liquid Mercury (MERC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MERC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MERC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.