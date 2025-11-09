Liquid HYPE Yield Pris idag

Livepriset för Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) idag är $ 40.29, med en förändring på 4.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIQUIDHYPE till USD är$ 40.29 per LIQUIDHYPE.

Liquid HYPE Yield rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 22,257,225, med ett cirkulerande utbud på 553.88K LIQUIDHYPE. Under de senaste 24 timmarna handlades LIQUIDHYPE mellan $ 39.87 (lägsta) och $ 43.1 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 58.94, medan det lägsta priset någonsin var $ 28.4.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIQUIDHYPE med +0.04% under den senaste timmen och -5.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Liquid HYPE Yield är $ 22.26M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LIQUIDHYPE är 553.88K, med ett totalt utbud på 553879.0531477955. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 22.26M.