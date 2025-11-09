Liquid AI Pris idag

Livepriset för Liquid AI (LIQAI) idag är $ 0.00016614, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIQAI till USD är$ 0.00016614 per LIQAI.

Liquid AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,975.87, med ett cirkulerande utbud på 84.12M LIQAI. Under de senaste 24 timmarna handlades LIQAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04366742, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00015302.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIQAI med -- under den senaste timmen och -14.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Liquid AI (LIQAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K Cirkulationsutbud 84.12M 84.12M 84.12M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Liquid AI är $ 13.98K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LIQAI är 84.12M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.61K.