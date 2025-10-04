Utforska LIL BUB(BUB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LIL BUB(BUB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

LIL BUB (BUB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om LIL BUB(BUB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

LIL BUB (BUB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LIL BUB(BUB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 11.97K
Totalt utbud: $ 999.86M
Cirkulerande utbud $ 999.86M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.97K
Högsta någonsin: $ 0.04253922
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

LIL BUB (BUB) Information

Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB's charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact.

Officiell webbplats: https://lilbub.world/

LIL BUB (BUB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i LIL BUB (BUB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet BUB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många BUB-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.