Light Speed Cat Pris (LSCAT)
Livepriset för Light Speed Cat (LSCAT) idag är $ 0.0004012, med en förändring på 0.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LSCAT till USD är$ 0.0004012 per LSCAT.
Light Speed Cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,750, med ett cirkulerande utbud på 79.14M LSCAT. Under de senaste 24 timmarna handlades LSCAT mellan $ 0.00040089 (lägsta) och $ 0.00041003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00171341, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00036079.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LSCAT med -0.88% under den senaste timmen och -11.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Light Speed Cat är $ 31.75K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LSCAT är 79.14M, med ett totalt utbud på 79137249.01454698. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.75K.
-0.88%
-0.91%
-11.59%
-11.59%
Under dagen var prisförändringen på Light Speed Cat till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Light Speed Cat till USD $ -0.0001297518.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Light Speed Cat till USD $ -0.0002474080.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Light Speed Cat till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-0.91%
|30 dagar
|$ -0.0001297518
|-32.34%
|60 dagar
|$ -0.0002474080
|-61.66%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Light Speed Cat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.
Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.
Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.
The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.
Let’s Foking LSCat It! Meoow!
