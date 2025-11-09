BörsDEX+
Livepriset för Light Speed Cat idag är 0.0004012 USD.LSCAT börsvärdet är 31,750 USD. Följ prisuppdateringar för LSCAT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om LSCAT

LSCAT prisinformation

Vad är LSCAT

LSCAT whitepaper

LSCAT officiell webbplats

LSCAT tokenomics

LSCAT Prisförutsägelse

Light Speed Cat Logotyp

Light Speed Cat Pris (LSCAT)

Onoterad

1 LSCAT-till-USD pris i realtid:

$0.00040013
$0.00040013
-1.60%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Light Speed Cat (LSCAT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:13:18 (UTC+8)

Light Speed Cat Pris idag

Livepriset för Light Speed Cat (LSCAT) idag är $ 0.0004012, med en förändring på 0.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LSCAT till USD är$ 0.0004012 per LSCAT.

Light Speed Cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,750, med ett cirkulerande utbud på 79.14M LSCAT. Under de senaste 24 timmarna handlades LSCAT mellan $ 0.00040089 (lägsta) och $ 0.00041003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00171341, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00036079.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LSCAT med -0.88% under den senaste timmen och -11.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Light Speed Cat (LSCAT) Marknadsinformation

$ 31.75K
$ 31.75K

--
--

$ 31.75K
$ 31.75K

79.14M
79.14M

79,137,249.01454698
79,137,249.01454698

Det aktuella börsvärdet för Light Speed Cat är $ 31.75K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LSCAT är 79.14M, med ett totalt utbud på 79137249.01454698. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.75K.

Light Speed Cat Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00040089
$ 0.00040089
lägsta under 24-timmar
$ 0.00041003
$ 0.00041003
högsta under 24-timmar

$ 0.00040089
$ 0.00040089

$ 0.00041003
$ 0.00041003

$ 0.00171341
$ 0.00171341

$ 0.00036079
$ 0.00036079

-0.88%

-0.91%

-11.59%

-11.59%

Light Speed Cat (LSCAT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Light Speed Cat till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Light Speed Cat till USD $ -0.0001297518.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Light Speed Cat till USD $ -0.0002474080.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Light Speed Cat till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.91%
30 dagar$ -0.0001297518-32.34%
60 dagar$ -0.0002474080-61.66%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Light Speed Cat

Light Speed Cat (LSCAT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LSCAT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Light Speed Cat (LSCAT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Light Speed Cat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Light Speed Cat kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LSCAT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Light Speed Cat Price Prediction.

Vad är Light Speed Cat (LSCAT)

Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.

Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.

Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.

The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.

Let’s Foking LSCat It! Meoow!

Light Speed Cat (LSCAT) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Light Speed Cat

Hur mycket kommer 1 Light Speed Cat att vara värd år 2030?
Om Light Speed Cat skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Light Speed Cat-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:13:18 (UTC+8)

Light Speed Cat (LSCAT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Light Speed Cat

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2944

$0.1235

$0.0027675

$0.00004696

$0.0000019017

$0.1235

$0.000000001858

