Light Speed Cat Pris idag

Livepriset för Light Speed Cat (LSCAT) idag är $ 0.0004012, med en förändring på 0.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LSCAT till USD är$ 0.0004012 per LSCAT.

Light Speed Cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,750, med ett cirkulerande utbud på 79.14M LSCAT. Under de senaste 24 timmarna handlades LSCAT mellan $ 0.00040089 (lägsta) och $ 0.00041003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00171341, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00036079.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LSCAT med -0.88% under den senaste timmen och -11.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Light Speed Cat (LSCAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.75K$ 31.75K $ 31.75K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.75K$ 31.75K $ 31.75K Cirkulationsutbud 79.14M 79.14M 79.14M Totalt utbud 79,137,249.01454698 79,137,249.01454698 79,137,249.01454698

